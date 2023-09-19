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​Тюмень представляет российские компании на выставке лесной промышленности в Алжире

Тюменские компании представили свою продукцию на выставке в Алжире

​Тюмень представляет российские компании на выставке лесной промышленности в Алжире
Фото: vk.com/tmninvest

На международной выставке Algeria WoodTech 2023, которая проходит с 18 по 21 сентября в Алжире, тюменские компании представляют Россию. Тюменская область – единственный российский регион среди участников на выставке лесной промышленности. В выставке также участвуют представители Алжира, Турции, Китая, Марокко, Туниса, Египта и других стран, рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

Среди экспонентов, представляющих свои продукты, услуги и разработки в сфере деревообработки, три тюменские компании: ООО «ПК Леском», ООО «Экотехнологии Групп» и ООО «КреативХаус». На площадке для обмена контактами и встреч для развития бизнеса тюменские предприниматели налаживают новые контакты, обсуждают сотрудничество с иностранными коллегами.

Уже состоялась встреча с торговым представителем России в Алжире Иваном Наличем, который рассказал о специфике работы российских экспортеров в стране. Стенд тюменских предприятий посетил президент Совета по экономическому возрождению Алжира Камель Муля.

Поездка делегации региона организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства и Союзом «Торгово-промышленная палата Тюменской области». На ближайшее время для тюменских компаний также запланированы: посещение ежегодной выставки «Нефти и газа» в Китае; посещение Международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан 2023»; бизнес-миссия компаний строительных компаний в Турцию; бизнес-миссия в ОАЭ в рамках международной выставки и конференции нефтегазовой отрасли ADIPEC 2023; бизнес-миссия в рамках Чунцинской международной ярмарки пищевого производства.


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Сегодня в 18:37, просмотров: 74, комментариев: 0
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