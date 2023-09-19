Стартовала регистрация на хакатон тюменской школы программирования

В Школе программирования Тюменской области открыта регистрация на хакатон, который пройдет с 22 по 26 сентября, сообщает региональный департамент информатизации.

Это мероприятие – форум для разработчиков, во время которого специалисты разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время. Заданием для предстоящего хакатона станет кейс от генерального партнера мероприятия ООО «Анлим-Софт».

Организаторы сообщают, что хакатон будет проводиться в онлайн-формате. Его участниками могут стать студенты и ИТ-специалисты в командах от 2 до 6 человек. Командам предстоит предложить свое решение по созданию программы для мониторинга строительного процесса.

В хакатоне примут участие студенты и специалисты из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы лучшего решения по созданию программы получат возможность продолжить работу над проектом с ООО «Анлим-Софт» на договорных условиях.

Тюменская Школа программирования регулярно организует хакатоны, ярмарки вакансий и другие профильные мероприятия. На них студенты и выпускники курсов могут лично познакомиться с заинтересованными работодателями и погрузиться в рабочие процессы ИТ-компаний.