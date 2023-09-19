​Число россиян, уверенных в своей работе, достигло рекорда с 2021 года

Число россиян, уверенных, что их не уволят с нынешнего места работы, достигло 41%. Это количество стало рекордным с 2021 года, когда такое мнение выражали 39% респондентов, пишет портал hh.ru.

Наиболее оптимистично настроены сотрудники сферы торговли и рабочий персонал. По данным hh.ru, за год число вакансий для первых выросло на 52%, для вторых — на 62%. Сотрудники сферы обслуживания уверены, что найдут работу в течение трех месяцев. А вот работники сферы искусства и медиа, а также IT считают поиск новой работы сложной задачей, пишет «Коммерсантъ».

Специалисты портала также отмечают, что в первом полугодии интерес к поиску работы в интернете снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.