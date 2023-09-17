16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  96,6338   EUR  103,0358  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Ярковском районе сельские жители обеспечены первичной медицинской помощью

В селе Плеханово открылся новый ФАП

​В Ярковском районе сельские жители обеспечены первичной медицинской помощью
Фото: admtyumen.ru

Новые фельдшерско-акушерские пункты ежегодно открываются в Тюменской области благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Правительство области уделяет большое внимание доступности медицинской помощи населению в сельской местности.

Так, в Ярковском районе в рамках региональной программы в прошлом году возвели пять ФАПов, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Теперь первичная медицинская помощь есть в пяти населенных пунктах – ей обеспечены больше двух тысяч человек в посёлке Усть-Тавда, селе Караульнояр, деревне Карбаны, селе Плеханово и деревне Петропавловка.

Новые ФАПы – модульные здания, оснащенные современным оборудованием. Они существенно повышают качество жизни местных жителей.

Пациентка ФАПа в селе Плеханово поделилась впечатлениями: «Новый ФАП красивый, комфортный. Нравится здесь и пациентам, и нашему фельдшеру».

В Плеханово проживают 292 человека, из них 249 взрослых и 43 ребенка. Около 70 человек – граждане пожилого возраста. С начала года медицинское учреждение посетили 1498 раз.

Заведующая плехановским фельдшерско-акушерским пунктом Светлана Кузубова отмечает: «Все только впереди. Сезон ОРВИ и гриппа начинается, а значит, надо подготовиться. Вакцину уже получили, готовы к приему пациентов и проведению вакцинации».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:06, просмотров: 201, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Победителем Всероссийского конкурса «Семья года» стала семья Рыбиных из Тюменского района 519
  2. ​В Тюменской области утвердили новую стратегию цифровой трансформации 515
  3. ​Губернатор Александр Моор поделился планами развития региона 514
  4. ​На одном из перекрестков Сургута сбили человека 426
  5. ​А Сургуту слабо? 397
  6. ​Умер Николай Добронравов 389
  7. ​Первая модельная детская библиотека открылась в Тобольске 377
  8. ​В Югре появится крупный молодежный центр 330
  9. ​Подготовка к школе, танцы и иняз — куда водят югорчане своих детей? 305
  10. ​Тюменские активисты борются с незаконной рекламой и пропагандой наркотиков 282
  1. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1960
  2. В Сургуте вновь сыграют классическую музыку на открытом воздухе 1911
  3. ​Власти должны в первую очередь защищать интересы российских граждан, а не тех, кто приехал к нам на заработки 1875
  4. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 1798
  5. Вартовчанин выставил на продажу молочный завод за 75 млн рублей 1656
  6. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 1568
  7. ​В Сургуте изменили механизм использования социальных транспортных карт 1520
  8. ​Общее будущее 1476
  9. ​В Югре обсудили ценообразование на тепло в домах 1341
  10. В мэрии Сургута пока не планируют заменять иномарки на отечественные авто 1291
  1. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 4306
  2. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3510
  3. ​Непаханое поле 3295
  4. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 3130
  5. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 2993
  6. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2877
  7. ​Сургутская ГРЭС-2 реализует проект «Искусство для всех» 2806
  8. ​Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom 2606
  9. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2542
  10. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2509

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика