ВШЭ: 10 процентов россиян — покупатели-паникеры

В России 25 процентов населения склонны к шопоголизму, сообщает РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Десять процентов можно назвать покупателями-паникерами: они бегут в магазин, узнав какие-нибудь неожиданные и волнительные новости, к ним примыкают 25 процентов, которые тратят деньги в надежде избавиться от тревоги и депрессии.

Опрос провели в июне-июле этого года в 55 регионах — исследователи провели личные интервью с шестью тысячами человек. По словам первого проректора НИУ ВШЭ, заведующего лабораторией экономико-социологических исследований Вадима Радаева, представившего результаты исследования, эмоционально нагруженное потребление существовало и ранее, однако сейчас его актуальность повышена за счет накопления стрессов. При этом он отметил, что попытки снять тревогу, покупая что-то в магазине, не приводит к цели: материальные издержки способны ввести человека в еще более сильное депрессивное состояние.