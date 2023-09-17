Создана нейросеть, диагностирующая и прогнозирующая глазные болезни

Нейросеть RETFound создана в Калифорнийском университете — она может диагностировать и прогнозировать заболевания глаз, сообщает lenta.ru со ссылкой на журнал Nature. В материале отмечается, что это первый такой алгоритм в офтальмологии.

Искусственный интеллект прошел испытания на основе 1,6 миллиона снимков сетчатки глаз и готов помогать улучшать диагностику некоторых болезней глаз, включая ретинопатию и глаукому, а также он может прогнозировать системные заболевания, включая болезнь Паркинсона, инсульт и сердечную недостаточность.

Нейросеть, кстати, имеет открытый исходный код: доступ к ней может получить любая организация в мире.