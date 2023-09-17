12 сентября в Тюмени состоялась акция «Штрих-код», которая проводится в Тюменской области на постоянной основе на протяжении многих лет. Благодаря ей регулярно заштриховывают появляющиеся незаконные надписи, таким образом противодействуя тем, кто занимается незаконной рекламой, пропагандой наркотиков и других психоактивных веществ.

Входящие в добровольческие отряды инициативные школьники и студенты с помощью краскопульта закрасили десятки интернет-ссылок и контактных данных, написанных злоумышленниками на стенах и заборах. Благодаря усилиям юных волонтеров, на улицах города стало гораздо меньше надписей с рекламой опасных веществ, сообщили в департаменте социального развития региона.

Помочь штабу добровольческого антинаркотического движения можно став волонтером. Штаб находится по адресу: г. Тюмень, Червишевский тракт, 64-а. В государственное автономное учреждение «Областной центр профилактики и реабилитации» можно обратиться по телефонам: (3452) 21-49-00, 21-49-10.

Директор «Областного центра профилактики и реабилитации» Нариман Караисаев призывает всех жителей Тюменской области присоединиться к борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Он отмечает, что безопасность и здоровье наших детей – в наших руках.