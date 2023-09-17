В Тобольске реконструировали Детскую центральную библиотеку имени Ершова

В Тобольске в рамках национального проекта «Культура» полностью реконструировали Детскую центральную библиотеку им. П.П. Ершова. В год своего столетия библиотека стала модельной. В Тюменской области это 12 библиотека нового типа.

В 2022 году учреждение выиграло конкурсный отбор по созданию модельных библиотек. Из федерального бюджета на оснащение и модернизацию было получено 10 млн рублей. На эти средства был благоустроен фасад, проведена внутренняя отделка, преобразованы интерьеры помещений. Помимо современной мебели для библиотеки приобрели: RFID-оборудование для автоматизации обслуживания читателей, интерактивную панель, развивающее оборудование, компьютеры, ноутбуки, моноблоки.

После ремонта в библиотеке появилась зона регистрации – здесь записывают читателей и выдают электронный читательский билет. В читальном зале выделили зоны тихого чтения, проведения крупных мероприятий, для индивидуальных занятий, мастер-классов, занятий в малых группах и семейных встреч. Тут же представлена краеведческая литература о Тобольске и Тюменской области.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила: «В масштабном преобразовании библиотека бережно сохранила память о нашем земляке, писателе Петре Павловиче Ершове, имя которого она носит. Создавая новое, мы опираемся на мощный фундамент – традиции, опыт, знания, которые хранят наши библиотеки».