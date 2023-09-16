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​Победителем Всероссийского конкурса «Семья года» стала семья Рыбиных из Тюменского района

Тюменцы Рыбины признаны лучшей молодой семьей России

​Победителем Всероссийского конкурса «Семья года» стала семья Рыбиных из Тюменского района
Фото: admtyumen.ru

Победителями Всероссийского конкурса «Семья года – 2023» в номинации «Молодая семья» стали Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Супруги Рыбины живут в селе Горьковка. Пара вместе уже пять лет, познакомились на тренировочных сборах, далее сыграли свадьбу, а в прошлом году стали родителями. Вячеслав и Анжелика – спортсмены, ведут активный и здоровый образ жизни.

«Наши семьи активно участвуют в конкурсе «Семья года» и ежегодно становятся его победителями на всероссийском уровне. Мы гордимся тем, что такие талантливые и любознательные семьи проживают в Тюменской области. Искренне поздравляем семью Рыбиных с заслуженной победой!», – говорит заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра «Семья» Евгения Мунаева.

В конкурсе, проходившем в Москве, приняли участие 384 семьи. Соревнования проходили в пяти номинациях: «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья» и «Золотая семья».

Все конкурсанты стали победителями региональных этапов из 86 субъектов РФ. Департамент социального развития Тюменской области стал организатором тюменского регионального этапа. Проведение конкурса координировал региональный центр «Семья».


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Сегодня в 22:04, просмотров: 119, комментариев: 0
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