Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых

Совет директоров Банка России 15 сентября повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 13% годовых. Дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий понадобилось потому, что реализовались существенные проинфляционные риски, сказано в пресс-релизе ЦБ.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция будет в диапазоне 6-7%, однако в 2024 году вернется к 4% и останется на этом уровне в дальнейшем.

В Центробанке не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки. Быстрого перехода к смягчению денежно-кредитной политики не предвидится, уточнила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«‎Прошлые эпизоды значительного повышения ставки во многом были связаны с рисками для финансовой стабильности. Когда эти риски уходили, мы снижали ставку. В этот раз ситуация другая. Мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков. И будем удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время – до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции», - отметила Набиуллина.

Это третье повышение ставки за полтора месяца. 21 июля ЦБ повысил ставку на 1 п. п. до 8,5%, а 15 августа внепланово увеличил ставку сразу до 12%.