16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,9794   EUR  103,1066  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В России минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%

Требуемый первоначальный взнос по льготной ипотеке в России стал больше

В России минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%
Фото: ru.freepik.com

В России повысили минимальный размер первого взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Данная инициатива коснется всех программ, которые действуют на сегодняшний день. По мнению правительства, это позволит «охладить» рынок ипотеки, который уже показывает симптомы «перегрева».

Как сообщает «Коммерсантъ», объемы выдачи льготной ипотеки могут стать рекордными, превысив по итогам августа 450 миллиардов рублей. По словам экспертов, с которыми общались корреспонденты издания, мера может привести к снижению спроса на 10-15%.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:37, просмотров: 126, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Коронавирус, грипп или любая ОРВИ — удар по организму. Лучше привиться заранее и защитить себя» 821
  2. ​Будущее ТЭК обсудят на Тюменском нефтегазовом форуме 593
  3. На 69% выросла заболеваемость ковидом в Югре за неделю 580
  4. ​Тюменцы в шестой раз напишут «ИТ-диктант» 578
  5. В Югре поселок на 140 человек подключили к Интернету 548
  6. ​В Тюменской области инвеститорам предлагают восемь участков для развития туристической деятельности 532
  7. Чемпионат УрФО по фиджитал-спорту пройдет в Сургутском районе 529
  8. Зелёные автомобили с комплексами фиксации нарушений ПДД появятся в Тюменской области 513
  9. ​В Тюмени впервые пройдет форум креативных предпринимателей 456
  10. ​В Тюменской области увеличат размер прожиточного минимума 439
  1. В Нефтеюганске ребенок выпал из окна многоэтажного дома и погиб 2541
  2. «Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием прямых солнечных лучей. Россия находится в зоне косых солнечных лучей, поэтому прогулка не поможет восполнить дефицит» 1763
  3. ​Нематериальные ценности 1703
  4. ​Итоги выборов: успех Александра Моора и провал парламентской оппозиции 1590
  5. Не тех блокируем 1584
  6. В Сургуте вновь сыграют классическую музыку на открытом воздухе 1557
  7. В аварии под Нефтеюганском пострадали четверо человек и один погиб 1547
  8. Александр Седов: «У меня есть внутренняя потребность – создавать» 1546
  9. СК заинтересовался избиением учеников в вечерней школе Сургута 1497
  10. Вартовчанин выставил на продажу молочный завод за 75 млн рублей 1326
  1. «В ближайшие недели я бы советовал искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам» 4314
  2. ​Югра сделала еще один шаг на север – два ее муниципальных района по указу президента вошли в Арктическую зону 3885
  3. Как развивается оленеводство в ХМАО? 3680
  4. ​В Сургуте ночью загорелась девятиэтажка - эвакуировали 15 человек 3499
  5. ​Берег водохранилища Сургутской ГРЭС-2 стал чище 3133
  6. ​Непаханое поле 3062
  7. От винта! // ФОТОРЕПОРТАЖ СИА-ПРЕСС 2974
  8. ​Химическая лаборатория филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подтвердила компетентность 2822
  9. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 2762
  10. ​Югорчане предпочитают сберегать: в Сбере фиксируют рост объема рублевых вложений 2729

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика