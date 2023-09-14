Требуемый первоначальный взнос по льготной ипотеке в России стал больше

В России повысили минимальный размер первого взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Данная инициатива коснется всех программ, которые действуют на сегодняшний день. По мнению правительства, это позволит «охладить» рынок ипотеки, который уже показывает симптомы «перегрева».

Как сообщает «Коммерсантъ», объемы выдачи льготной ипотеки могут стать рекордными, превысив по итогам августа 450 миллиардов рублей. По словам экспертов, с которыми общались корреспонденты издания, мера может привести к снижению спроса на 10-15%.