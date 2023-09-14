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​Нефтепроводчики выпустили мальков осетра в реку Томь в Томской области

АО «Транснефть – Сибирь» выпустило 21 тысячу мальков сетра сибирского в Томь

​Нефтепроводчики выпустили мальков осетра в реку Томь в Томской области
Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выпустило 21 тысячу мальков особо ценного вида водных биологических ресурсов – осетра сибирского – в реку Томь на территории Томской области. Затраты компании на экологическое мероприятие составили 2 млн рублей.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов проведено в целях сохранения биологического разнообразия в регионе, где нефтепроводное предприятие осуществляет свою деятельность.

Осетр сибирский занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Выращивание и выпуск мальков в водоем по заказу предприятия выполнил специализированный научно-производственный рыбоводный комплекс. Средняя навеска мальков составила 33 грамма, что является хорошим показателем для выживаемости рыбы в естественной среде.

До конца года нефтепроводчики планируют выпустить еще свыше 49 тысяч единиц молоди данного вида осетра в реку Иртыш Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна на территории Тюменской области.На эти цели АО «Транснефть – Сибирь» направит около 5 млн рублей.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 200, комментариев: 0
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