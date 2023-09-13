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​Тюменцы в шестой раз напишут «ИТ-диктант»

Вопросы «ИТ-диктанта» проверены ведущими российскими компаниями

​Тюменцы в шестой раз напишут «ИТ-диктант»
Фото: admtyumen.ru

В этом году вопросы «ИТ-диктанта» прошли экспертизу ведущих российских и региональных ИТ-компаний, что является гарантом качества тюменской образовательной инициативы. Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Уже в шестой раз состоится Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант». В этом году он проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, а также федеральной сети «Точек кипения».

Вопросы диктанта разбиты по семи тематическим блокам: «Критическое восприятие информации», «Цифровое потребление», «Финансовые операции и онлайн-покупки», «Цифровая безопасность», «Использование цифровых устройств и их синхронизация», «Поиск информации», «Использование функционала социальных сетей и производство мультимедийного контента».

«Каждая из тем «ИТ-диктанта» отражает важное направление в формировании цифровой грамотности.Так участники получают объективные данные об уровне своих знаний в каждом из блоков и уже знают, какие навыки стоит подтянуть», – отмечает Станислав Логинов.

На прохождение заданий участникам дается 1 час. Всего 32 вопроса, по каждой теме предлагаются несколько вопросов разного уровня сложности. Трем «отличникам» диктанта, которые быстрее всех пройдут тестирование на 100 баллов, партнер акции ПАО «Сбербанк» подарит обучение.


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Сегодня в 19:25, просмотров: 119, комментариев: 0
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