В Тюменской области разработают меню для туристов из Индии

Тюменскую область в рамках проекта «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири» посетили 30 представителей индийского турбизнеса. Новый проект объединил туристические объекты Москвы и Тюменской области. С гостями из Индии пообщался заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Представители туроператоров пробыли в регионе четыре дня. За это время они открыли для себя Тюменскую область, избавились от стереотипов и узнали для себя много нового, рассказал замгубернатора в своем телеграм-канале. Индийские гости побывали в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, посетили музеи, термальные источники и этностойбище, отведали блюда сибирской кухни, были посвящены в нефтяники.

«Здесь нас встречали с таким гостеприимством, которого мы не ожидали, все на высшем уровне. Когда я ехал сюда, был скептически настроен. Но когда прибыл, понял, что, хотя город меньше, чем Москва, здесь очень хорошо развита инфраструктура», – рассказал Джей Сараоджи.

Он отметил, что, несмотря на развитую инфраструктуру, в Тюмени чувствуется близость к природе. Можно сходить в лес, посетить парки и скверы, а еще съездить на горячие источники. Больше всего индийских гостей впечатлило подземное тюменское море. «Я полностью согласен с вашим туристическим слоганом: холодные снаружи, горячие внутри!» – сказал Мунинг Шах.

Андрей Пантелеев сообщил, что ожидаются визиты индийской делегации в расширенном составе: «По итогам общения будем готовить новую зимнюю программу, с включением интерактива, а также учтем пожелания по включению в туры для зарубежных гостей кухни, к которой они привыкли дома».