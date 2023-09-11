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​МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике

МегаФон построил для ФГУП «Росморпорт» защищенный канал связи

​МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике
Фото: МегаФон

МегаФон построил для ФГУП «Росморпорт» защищенный канал связи протяженностью 50 км для передачи изображения с радаров и метеоданных. Теперь устойчивый сигнал и непрерывность потока данных позволят контролировать безопасность движения танкеров-газовозов к плавучему хранилищу газа в Мурманской области.

МегаФон объединил в защищенную сеть объекты ФГУП «Росморпорт» в Мурманской области: автоматизированный радиотехнический пост в акватории Баренцева моря и Центр системы управления движением судов. Расстояние между ними составляет почти 50 км. Объекты соединены между собой радиорелейной связью по двум каналам, проложенным разными маршрутами. Скорость передачи данных по сети - до 500 Мбит/с.

Информация от радионавигационного оборудования и автоматической метеостанции в высоком качестве и без задержек теперь поступает в центр управления в Мурманске. За счет устойчивого сигнала связи МегаФона контролировать навигационную обстановку и поддерживать радиосвязь с судами можно в режиме реального времени, принимая оперативные решения и обеспечивая безопасность судоходства. Теперь операторы службы управления движением судов могут вести круглосуточное наблюдение за навигационной обстановкой в акватории и помогать танкерам-газовозам безопасно подходить к терминалу с плавучими хранилищами газа для разгрузки и погрузки.

Терминал в акватории губы Ура Баренцева моря предназначен для перевалки сжиженного природного газа (СПГ). Сырье доставляется с арктических месторождений танкерами-газовозами ледового класса в течение всего года. С них СПГ перегружают на короткий срок в плавучие хранилища или методом «борт-в-борт» сразу на конвенционные суда для дальнейшей транспортировки. Терминал рассчитан на обслуживание до 600 танкеров в год.

«Цифровые решения МегаФона применяются в самых разных отраслях, но всегда направлены на то, чтобы упростить процессы и повысить их эффективность. Наш партнер в Мурманской области выполняет сложные и ответственные задачи по сопровождению танкеров к терминалу с плавучими хранилищами и контролю за процессом перевалки газа. Эта работа еще больше усложняется спецификой погодных условий в регионе. Уверены, что высокое качество связи МегаФона позволит партнеру принимать необходимые оперативные решения и обеспечить безопасность на всех этапах своей деятельности», - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Северо-Западном регионе Юлия Сябитова.

У МегаФона уже есть успешный опыт обеспечения безопасности судоходства - в Камском бассейне на территории Пермского края. Там контроль на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают цифровые буи. Плавучие навигационные знаки передают информацию о местоположении пассажирских и грузовых судов, корректном включении и отключении световых сигналов, а также об аварийных или чрезвычайных ситуациях.


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Сегодня в 08:37, просмотров: 118, комментариев: 0
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