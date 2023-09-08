В Тюменской области 259 специалистов сферы культуры повысили квалификацию

В Тюменской области 259 специалистов сферы культуры повысили свою квалификацию на базе центров непрерывного образования в 2023 году. Обучение прошло в рамках национального проекта «Культура».

Так, новые методы работы с детьми стала применять на практике педагог из Ярково Римма Кривоногова. Она прошла обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных на курсе «Интерактивные технологии в музыкальном образовании», рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Теперь в Ярковской детской музыкальной школе появились необычные занятия с интерактивной доской. Педагог считает, что это будет мотивировать учеников и поможет им лучше усваивать информацию. С помощью интерактивной доски малыши смогут изучать инструменты, «рисовать музыку» маркерами, старшеклассникам новое оборудование поможет анализировать разные версии произведений.

«Обучение в Гнесинке стало огромным подспорьем! На курсе я получила знания и методические материалы, помогающие составлять структуру урока с использованием интерактивной доски и выстраивать последовательность занятий», – поделилась Римма Кривоногова.

Найти новые идеи и полезную информацию работникам сферы культуры помогает и Культурно-образовательный форум Тюменской области. Так, например, в этом году в рамках форума прошел открытый лекторий «Культура 2.0» на тему музыкального образования и школ искусств, где они изучали маркетинг и сервис в сфере культуры, посещали мотивационные лекции, мастер-классы, практические занятия, а также осваивали навыки оформления грантов и упаковки проектов.