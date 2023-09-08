В Ялуторовске отремонтируют дорогу на улице Егорова

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона дал ряд поручений, которые направлены на совершенствование коммунальной и дорожной инфраструктуры. В том числе глава региона дал поручение о ремонте автомобильной дороги по улице Егорова в Ялуторовске.

От имени земляков с просьбой о ремонте автодороги к губернатору обратилась жительница города Юлия Демакова: «Часть дороги уже сделана в щебеночном исполнении, а часть – остается в грунте, это препятствует нормальному передвижению жителей и автомобилей. Нам было бы достаточно щебеночного покрытия».

Александр Моор поручил завершить ремонт дороги до 1 июля 2024 года. Ранее по обращению жителей области губернатор дал поручение отремонтировать автодороги и улицы в трех населенных пунктах Аромашевского, Вагайского и Викуловского районов. Ремонтные работы планируется завершить осенью текущего года.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году только на региональных дорогах Тюменской области будет произведен ремонт 33 участков общей протяжённостью более 148 км. Ещё 55 км дорог будет отремонтировано в населённых пунктах региона.