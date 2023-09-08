В России начал работать масштабный просветительский проект

В рамках подготовки к международной выставке - форуму «Россия» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина с ноября 2023 года по апрель 2024 года на ВДНХ начал работать Всероссийский просветительский проект ДОСТИЖЕНИЯ.РФ.

Это самый масштабный проект о достижениях современной России, на информационном ресурсе которого собраны наиболее значимые результаты и рекорды страны в различных областях. Помимо проектов федерального уровня, на портале представлены достижения субъектов. Им посвящен отдельный раздел, в котором организовано интерактивное голосование за самые важные по мнению жителей каждого конкретного региона, объекты, открытия или научные разработки.

Подробнее о проекте: https://xn--d1acchc3adyj9k.xn--p1ai/