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​Юные тюменцы могут предложить ИТ-идею по благоустройству города

В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс инновационных идей «Моя ИТ-идея»

​Юные тюменцы могут предложить ИТ-идею по благоустройству города
Фото: freepik.com

В Тюменской области ежегодно проходит конкурс инновационных идей «Моя ИТ-идея». В этом году он посвящен теме благоустройства городской среды, сообщает региональный департамент информатизации.

В конкурсе могут принять участие юные жители области в возрасте от 6 до 11 лет. От них принимаются идеи, которые будут положительно влиять на развитие Цифропарка – городского парка будущего. Это может быть приложение, технология, игра или любой другой сервис. Ребятам предлагают присылать проекты, касающиеся самых разных направлений: искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, робототехнические устройства и т. д.

Напомним, что в прошлом году победителями областного конкурса стали идеи значка «ПОДПРИСМОТРОМТЮМЕНЬ», бесконтактное устройство для обработки рук и приложение «CityKids».

Организаторы объясняют, что участвовать в конкурсе инновационных идей можно как индивидуально, так и командой до 3 человек. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте, прикрепив к ней описание работы в формате презентации. В тексте заявки нужно обязательно указать, какую проблему решает проект, какие нужные технологии и ресурсы для его реализации. К презентации можно приложить схемы и фото рисунков того, как автор видит свое устройство. Работы на конкурс принимаются до 25 сентября.


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07 сентября в 21:34, просмотров: 174, комментариев: 0
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