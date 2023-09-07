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​ГРС «Ишим» обеспечит голубым топливом свыше 30 населенных пунктов Тюменской области

В Тюменской области ввели в строй новую газораспределительную станцию

​ГРС «Ишим» обеспечит голубым топливом свыше 30 населенных пунктов Тюменской области
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Сразу в трех муниципалитетах Тюменской области появилась техническая возможность для газификации и догазификации благодаря вводу в строй газораспределительной станции (ГРС) «Ишим». Больше 30 населенных пунктов будут газифицированы в Ишиме, Ишимском и Казанском районах, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помимо газораспределительной станции, построены газопровод-отвод протяженностью 8,5 км и два межпоселковых газопровода. Это обеспечит газификацию не только частных домовладений, но и ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также муниципальных котельных социальных объектов и агроиндустриального парка «Ишимский».

Строительство газовых объектов стало результатом реализации программы развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021–2025 годы. Общий объем инвестиций в рамках программы, согласованной губернатором Тюменской области Александром Моором и председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, превышает 5 миллиардов рублей.

В Тюменской области из регионального бюджета компенсируется часть расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования в размере до 130 тысяч рублей. Это обеспечивает доступность подключения домовладений к газовым сетям, отметил губернатор. Более тысячи заявок на подключение от сельских жителей уже принято.

Реализация региональной программы газификации будет продолжена, сообщил Александр Моор. «Это не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционную привлекательность сельских территорий, способствует созданию новых производств и рабочих мест», – подчеркнул глава региона.


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07 сентября в 21:18, просмотров: 166, комментариев: 0
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