Александр Моор посетил Ноябрьск

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ посетил город Ноябрьск. Говоря о перспективах сотрудничества, глава региона отметил, что видит их в развитии промышленности.

«У нашего сотрудничества – длинная история, – сказал Александр Моор. – Но сегодня жизнь диктует новые вызовы. Перед нефтегазовой отраслью стоит задача по достижению технологического суверенитета. Тюменские предприятия и ученые вместе с ямальскими коллегами способны достойно ответить на эти вызовы».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул позитивные перспективы продленной на десять лет межрегиональной программы «Сотрудничество». Примером эффективности программы может служить оперативно принятое совместное решение о приобретении современного медицинского оборудования для Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Благодаря этому высокотехнологичная медицинская помощь для жителей регионов стала более доступной и качественной.

В Ноябрьске губернаторы посетили ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и Ямала. На ней тюменские предприниматели представили рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье.

Ярмарка была приурочена ко Дню города. Александр Моор от имени тюменцев поздравил жителей Ноябрьска с праздником, а всех ямальцев – с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.