В Тюмени применили уникальную технологию при ремонте дороги

Впервые в России выполнен полиуретан-металлический деформационный шов ломаной оси при ремонте проезжей части путепровода на Обходе г. Тюмени. Об этом сообщает Главное управление строительства.

В процессе демонтажа конструкций в районе улицы Авторемонтной дорожники обнаружили, что плита пролётного строения объединена «авторским» методом. Необходимо было сделать четыре шва вместо двух, причём некоторые из них в форме зигзага. Под данную задачу не походила ни одна из традиционных технологий.

Справиться помогли новые технологии российского производства. Строители решили применить полиуретан-металлические деформационные швы ломаной оси, которые состоят из пружинистой металлической основы, влитой в полиуретановый слой. Это обеспечивает надёжность, долговечность и комфортность конструкции.

Директор подрядной организации Роман Проскуряков рассказал: «Вместе с изготовителем мы провели компьютерное моделирование, в ходе которого испытали планируемую модель полиуретан-металлического шва ломаной оси под заданные нагрузки. Виртуальная конструкция показала свою эффективность. Завод-изготовитель сделал специально для нашего путепровода индивидуальный конструктив, который мы успешно смонтировали».

Ремонт путепровода на Обходе г. Тюмени делают в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».