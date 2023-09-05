Как правило, жить на Север приезжают молодые активные люди с целью заработать деньги. В их планах – накопить сбережения за пару лет и уехать, но зачастую жизнь и работа затягивают их. Идут годы, люди заводят семьи, рожают детей, покупают недвижимость.

Необходимость переезда с Севера

Если в молодости еще не так сложно выносить суровый климат и короткий световой день, то с возрастом неблагоприятные факторы начинают все больше подрывать здоровье и психологическое состояние. Холод приводит к частым болезням, а долгая зимняя полярная ночь мешает полноценно радоваться жизни. Люди начинают задумываться о переезде в место с более мягким климатом и развитой инфраструктурой.

Выбор нового места для проживания

По данным социологического исследования около трети жителей ХМАО и ЯНАО хотят поменять место жительства и интересуются покупкой жилья в других регионах. По статистике в тройку лидеров по спросу на жилье среди северян входят Тюменская область, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

Тюменская область – лидер по спросу на жилье среди северян

Тюменская область не случайно так популярна у северян. Погодные условия здесь гораздо мягче, при этом резкой смены климата не происходит. Регион развит во всех направлениях: масштабное строительство, хорошие дороги, качественное медицинское обслуживание и богатая инфраструктура.

В Тюмени северяне ощущают себя комфортно и спокойно. Поликлиники, школы, детские сады, магазины, аптеки, места для досуга – все это в шаговой доступности почти для всех жителей города. О чистоте, ухоженности и благоустройстве города наслышаны даже жители других регионов страны.

Жизнь в знаковом историческом месте

Тюмень имеет богатую историю и культурное наследие. В исторической части города находятся набережная реки Тура и Мост Влюбленных - символы города и его визитная карточка. В старой части Тюмени сосредоточены храмы, музеи и памятники архитектуры.

Именно здесь, созвучно величию и знаковости исторического центра, в районе Старой Зареки появился архитектурный ансамбль «Вознесенский». Дома переменной этажности наполнены обилием малых архитектурных форм и выполнены в едином стиле, подобно историческим зданиям в центре Санкт-Петербурга.

Сейчас идет строительство второй очереди уникального проекта в неоклассическом стиле. Один из домов будет носить имя известного тюменского купца-мецената Андрея Текутьева. Другим домам будут так же присвоены имена великих меценатов.

Малоэтажный комплекс гармонично сочетает в себе роскошь и умиротворение. «Вознесенский» - это синергия современных технологий и исторического величия.

Территория архитектурного ансамбля будет закрытой, охраняемой и свободной от автомобилей. Вместо этого здесь на 2,5 гектарах будет благоухать собственный яблоневый сад и буйствовать обилие растительности. Для автомобилей предусмотрена подземная парковка с лифтом.

Каждая квартира имеет уникальный дизайн. Среди более 100 возможных планировок представлены двухуровневые квартиры, квартиры хай-флэт с потолками высотой до 7 метров, квартиры с каминами, террасами, уютные однокомнатные квартиры и студии, а также просторные пентхаусы с панорамным видом на Мост влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную.

Архитектурный Ансамбль «Вознесенский»

тел.: +7(3452)68-10-10

Больше информации: t.me/voznesenskyi

Viber, WhatsApp, Telegram: +7 996 640 38 08

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