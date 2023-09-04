Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. В ходе рабочей поездки он вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой встретились с работниками компании «Газпром трансгаз Сургут».

Благодаря труду нефтяников и газовиков Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра экономически устойчивы и имеют возможность развиваться, несмотря на все внешние вызовы, заявил на встрече Александр Моор.

«Нефтяная и газовая промышленность – высокотехнологичная отрасль, где требуются специалисты высочайшего класса, ведь добыча, переработка, транспортировка нефти и газа требуют высочайшей квалификации, серьезных знаний и навыков, ответственности», – отметил губернатор. Компания «Сургутнефтегаз», понимая важность формирования и укрепления кадрового потенциала нефтегазовой отрасли, содействует повышению качества подготовки специалистов, поддерживает талантливых студентов.

Тюменская область также активно инвестирует в будущее. Александр Моор рассказал о создании в столице региона межвузовского студенческого кампуса, являющимся стратегическим для региона проектом: «В рамках нацпроекта «Наука и университеты» мы построим совершенно новую образовательную среду, которая поможет нам конкурировать за студентов с ведущими вузами страны, привлечет больше ребят из Югры и с Ямала».

Решение национальной задачи по обеспечению технологического суверенитета отечественной нефтегазовой – еще одно направление взаимодействия «Сургутнефтегаза» с Тюменской областью, отметил глава региона. На системной основе «Сургутнефтегаз» сотрудничает с тюменскими промышленными предприятиями.

За трудовые успехи и вклад в развитие региона Александр Моор вручил сургутским нефтяникам и газовикам благодарности губернатора Тюменской области.