​В День знаний в Тюменской области открылись новые и отремонтированные школы

В День знаний губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии открытия обновленной школы № 4 в Ишиме и новой школы в микрорайоне Плеханово в Тюмени.

«Одна из старейших школ Ишима получила абсолютно новое здание. Здесь у ребят есть возможность получать знания, заниматься спортом и творчеством. Сегодня прошлись по учреждению, я бы с удовольствием еще раз поучился в такой замечательной школе», – сказал Александр Моор, посетив учреждение образования, спроектированное по современным стандартам.

Губернатор оценил специализированный кабинет химии, шахматный клуб, библиотеку с читальным залом, спортивные залы и классы. Во время экскурсии по школе он вручил директору Светлане Разнатовской ключи от нового автобуса.

Новая школа, рассчитанная на 1,5 тысячи учеников, открылась в тюменском микрорайоне Плеханово. На церемонии открытия Александр Моор отметил: «Свою школу вы можете называть уникальной. Сегодня это единственное такое большое здание в городе Тюмени. Уверен, что здесь будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебе, спорту и творчеству!»

Новый учебный год в Тюменской области начали более 250 тысяч учеников, в том числе 26,5 тысячи первоклассников. 1 сентября в регионе открылись пять новых школ и семь школ после капитального ремонта.