МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах автомобилей

Сообщения о запрете на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах автомобилей не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ряд СМИ и интернет-изданий ошибочно интерпретировали содержание постановления правительства Российской Федерации <...> В частности, в них утверждалось, что с 1 сентября введен полный запрет на установку видеорегистраторов и других гаджетов на лобовое стекло автомобилей и административная ответственность за их установку», – цитирует Волк «МВД Медиа».

По ее словам, «в части детализации видов нарушений обзорности» транспортных средств изменений не произошло. Согласно постановлению, эксплуатация машины запрещается в случае установки тех предметов на лобовое стекло, которые мешают обзорности. Видеорегистраторы под ограничения не подпадают.