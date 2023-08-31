На модельную библиотеку в посёлке Богандинский направили восемь миллионов рублей

В посёлке Богандинский Тюменской области открылась модельная сельская библиотека № 1. Обновление библиотеки по модельному стандарту выполнено в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», в него входит создание современного пространства, пополнение библиотечных фондов и обучение персонала.

На ремонт и оснащение библиотеки потрачено более восемь млн рублей. На эти средства был выполнен ремонт внутренних инженерных систем, проведены общестроительные работы, установлены системы связи и охранно-пожарной сигнализации, проведено благоустройство территории. Библиотеку оснастили современной мебелью и новым оборудованием.

Многофункциональное пространство библиотеки включает в себя зоны периодических изданий и абонемента, читальную зону с открытым фондохранением, игровую и выставочную зоны, а также пространство для групповой и индивидуальной работы.

Для обновленной библиотеки приоритетной деятельностью выбрали краеведение. Здесь планируют проводить беседы и встречи, семинары и практикумы по информационной грамотности, просветительские мероприятия по краеведению, краеведческие конференции.

С открытием библиотеки жителей поселка поздравила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. «Богандинский – промышленный центр с большим потенциалом. Сегодня он является местом притяжения для людей из других территорий. Теперь у жителей поселка появилось современное многофункциональное пространство, где созданы все условия для интеллектуального досуга семей и творческого развития», – отметила Елена Владимировна.