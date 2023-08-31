Александру Моору представили проекты по развитию тюменской агломерации

47 человек стали участниками конкурса управленцев «Лидеры России» в Тюменской области. Среди них руководители крупных компаний региона и их подразделений, сотрудники органов власти, основатели собственного бизнеса и общественники.

Проходя региональный этап, конкурсанты решали управленческую задачу на социально значимую для области тему. Губернатор Александр Моор встретился с участниками конкурса, при нем состоялось обсуждение кейсов, которые презентовали две из пяти команд.

Участники первой команды представили план увеличения темпов экономического роста тюменской агломерации с помощью реализации трех инициатив: внедрения новой модели управления агломерацией, а также комплексных программ развития «Ворота в Азию» и «Сердце Сибири».

Вторая команда разработала концепцию развития тюменской агломерации, содержащую три стратегически важных приоритета: «Цель 60», «Хочу здесь работать» и «Хочу здесь жить». В программе, рассчитанной до 2035 года, предлагается ряд решений по созданию удобной дорожно-транспортной инфраструктуры, развитию логистики, переносу производств из других регионов. Важной является концепция 20-минутной территории, когда вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности.

Объединить кейсы и начать их реализацию с инициатив второй команды предложила глава Тюменского района Светлана Иванова. Александр Моор остался доволен проектами обеих команд.

«Считаю важным рассмотреть все решения и принять во внимание инструменты, которые мы можем реализовать, – отметил губернатор. – Потенциал нашей агломерации очень большой. У нас удобное положение, которое можно использовать во благо развития региона».