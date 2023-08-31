Карта памяти, или SD-карта — это небольшое накопительное устройство, применяемое для хранения цифровой информации. Модуль используется для размещения данных, а комплектуются ими смартфоны, видеорегистраторы, планшеты, камеры, фотоаппараты и навигаторы. К сожалению, микроскопические габариты аппарата не позволяют внедрить в него достаточное количество средств защиты от внешних воздействий. Поэтому блоки регулярно ломаются, что приводит к потере разнообразных файлов.

Позаботиться о восстановлении SD-карты придется людям, столкнувшимся с типичными проблемами — вирусными атаками, неправильным форматированием, некорректной фрагментацией и физическим повреждением носителя. Организовать рекавери-процесс можно как самостоятельно, так и путем обращения к мастеру профильного центра по ремонту электроники и компьютерной техники. Первый вариант, конечно же, выглядит предпочтительнее, так как не предполагает дополнительных трат на оплату услуг коммерческого специалиста.

Преимущества и недостатки разных методов восстановления данных

Каких-то 10-15 лет назад восстанавливать данные могли только профессионалы — сотрудники сервисных центров, обладающие огромным опытом и специфическими навыками. Сегодня дела обстоят по-другому, и у каждого человека получится организовать рекавери-процесс в самостоятельном режиме, буквально в домашних условиях. Методов реставрации поврежденных файлов, ранее находившихся в памяти классической SD-карты, достаточно много:

● командная строка Windows — применение опции chkdsk, редко приводящее к заметным результатам;

● откат до предыдущей версии — хорошее решение, но для его реализации нужно заранее позаботиться о создании контрольной точки;

● использование программного обеспечения — лучший выбор, правда, заставляющий пользователей искать удобный и бесплатный софт.

Оптимальный вариант работы заключается в применении специализированных программ, способных выполнить реставрацию в автоматическом режиме. Однако у такого подхода есть целая серия подводных камней:

● никаких гарантий безопасности — данные могут отправиться в свободный доступ и попасть в руки к мошенникам;

● низкая эффективность — многие софт-пакеты восполняют максимум 50-55% от общего объема утраченной информации;

● недостаток универсальности — часто приложения работают с одним форматом файлов (например, только с текстовыми документами или таблицами);

● низкая скорость — на восстановление больших цифровых объектов софт тратит огромное количество времени.

Благо, что восстановить видео с SD-карты можно и по-другому, с помощью надежного, проверенного тысячами людей решения. Речь идет, конечно же, о программе Recoverit, за разработку и модернизацию которой на протяжении последних 20 лет отвечают сотрудники IT-компании Wondershare. Приложение не отправляет данные в сети, восполняет порядка 95% от общего объема утраченных файлов, работает с невероятной скоростью и реставрирует объекты любых распространенных типов — от фотографий и роликов до текстовых документов и рабочих таблиц.

Wondershare Recoverit — программа для реставрации файлов на SD-картах

Wondershare Recoverit — это программа для восстановления удаленных файлов, используемая для работы как с полноформатными жесткими дисками, так и с микроскопическими SD-накопителями. В числе ее ключевых преимуществ:

● 1 000 поддерживаемых файловых форматов — работа с любыми популярными системами хранения данных, от NTFS и FAT до HFS и APFS;

● 2 000 устройств хранения — реставрация объектов, ранее находившихся в памяти жестких дисков, SSD-накопителей, экшн-камер и дронов;

● 500 сценариев — отдельные алгоритмы работы для разных версий утраты, включая человеческий фактор, вирусную атаку и неправильную фрагментацию;

● 95% эффективности — программа восполняет весь объем утраченной информации, за исключением сложных файловых структур и баз данных;

● 20 лет — история разработки и модернизации программы продолжается на протяжении практически четверти века.

Программное обеспечение Wondershare функционирует благодаря 35 запатентованным алгоритмам, каждый из которых считается предметом самого пристального интереса в кругу опытных IT-специалистов. Компания не раскрывает своих секретов, но результаты работы ее сотрудников всегда выглядят максимально качественно, продуктивно и современно.

Еще одно важное преимущество приложения Wondershare Recoverit заключается в простоте. Разобраться в особенностях и возможностях программы сумеет даже человек, далекий от мира современных компьютерных технологий. Чтобы запустить процесс восстановления файлов (фотографий, видеороликов и других материалов) в рамках поврежденной SD-карты, достаточно:

1. Открыть программу Wondershare Recoverit и указать директорию, внутри которой находятся поврежденные цифровые объекты. В нашем случае речь идет о внешнем диске, в статусе которого отображается SD-накопитель.

2. Проставить галочки напротив папок и запустить процедуру глубокого или быстрого сканирования. В первом случае работа будет выполнена качественнее, во втором — быстрее.

3. Воспользоваться функцией предварительного просмотра и ознакомиться с содержанием тех объектов, которые удалось найти приложению в рамках процедуры сканирования.

4. Проставить галочки напротив иконок файлов, нуждающихся в реставрации и восстановлении. Щелкнуть по кнопке «Восстановить» и дождаться окончания процесса.

Ничего трудного в подобной работе нет — справиться с ней сумеет буквально каждый пользователь. Впрочем, компания Wondershare стремится к повсеместному упрощению и здесь — на официальном сайте бренда представлена веб-версия функционального приложения Recoverit:

1. Переходим на портал компании Wondershare и ищем вкладку с сервисом под названием «Ремонт видео онлайн» .

2. Загружаем поврежденный видеоролик в информационное окно — с помощью мышки или путем указания директории.

3. Ждем окончания работы программы — в большинстве ситуаций она без труда реставрирует даже ролики, закодированные в форматах Ultra HD или 4K.

Онлайн-восстановление видео — удобная опция, которой можно воспользоваться в том случае, если нет доступа к собственному компьютеру с полноформатной версией приложения Wondershare Recoverit.

Вывод

Атака вредоносного программного обеспечения, неграмотно выполненное форматирование, некорректная фрагментация или череда аппаратных сбоев — каждое из перечисленных событий приводит к повреждению файлов, ранее находившихся в памяти SD-накопителя. Справиться с последствиями обозначенных проблем можно с помощью приложения Wondershare Filmora. За его создание отвечали не только программисты, но и ведущие UI/UX-дизайнеры, сумевшие разработать по-настоящему нативный интерфейс, понятный каждому пользователю.