В Музее Словцова установили витрины со светодиодным освещением и климат-контролем

Музеи Тюменской области обновляют в рамках реализации национального проекта «Культура». Уже сейчас модернизацию могут оценить посетители Заводоуковского музея, Уватского краеведческого музея «Легенды седого Иртыша» и Ишимского музейного комплекса.

«В Заводоуковском музее и Уватском краеведческом музее «Легенды седого Иртыша» появились интерактивные сенсорные столы, с помощью которых можно познакомиться с действующими и готовящимися к показу экспозициями. Ишимский музейный комплекс приобрёл световое оборудование, стеллажи для хранения предметов живописи, а также акустическую систему, благодаря которой можно создавать выставочные проекты со звуковыми эффектами», – рассказали в пресс-службе департамента культуры региона.

Музейный комплекс Словцова также в рамках нацпроекта приобрел новые витрины, трековые светильники и подиумы для хранения крупногабаритных предметов. «Экспозиционные витрины со светодиодным освещением и климат-контролем дадут возможность экспонировать предметы из коллекции «стекло», ювелирных украшений, а также изделий из драгоценных металлов», – добавили в департаменте.