В Тюмени состоялось первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России

В Тюмени прошло первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России. Выступая на заседании, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что Ассамблея народов России – главный партнер и помощник для органов власти, а также для общественных и некоммерческих организаций, которые вовлечены в сферу межнациональных отношений, занимаются сохранением и развитием культуры и традиций разных народов.

Представители муниципальных образований, национальных общественных объединений и национально-культурных автономий региона обсудили актуальные вопросы совершенствования государственной национальной политики, способствующие укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия в Тюменской области.

Глава региона сообщил, что в 2023 году в Тюменской области поддержано более 100 общественных инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур: «В мероприятиях приняли участие более 70 тысяч человек. Практически 90 процентов участников опроса общественного мнения положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Это результат многолетнего кропотливого труда и сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и национальных общественных объединений».