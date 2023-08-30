16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,9283   EUR  104,4496  

Новости

Больше новостей
Вы бы запретили в Сургуте прокат электросамокатов?
Комментировать
0
Вы экономите в продуктовых магазинах?
Комментировать
0
А вы купили бы «Москвич»?

Да 24.1%

Нет 67.2%

Не знаю 8.6%

Всего голосов: 116

Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменские предприятия выпускают конкурентоспособную продукцию благодаря господдержке

В Тюменском районе запустили производство сублимированных пищевых продуктов

​Тюменские предприятия выпускают конкурентоспособную продукцию благодаря господдержке
Фото: admtyumen.ru

Использование региональных мер государственной поддержки помогает тюменским промышленным предприятиям проводить техническое перевооружение, благодаря чему они выпускают конкурентоспособную продукцию.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил об этом, подводя итоги рабочей поездки в Тюменский район, в ходе которой он посетил четыре предприятия. Два из них используют субсидирование из регионального бюджета для приобретения оборудования в лизинг.

Первый – завод металлических изделий «Орион» в селе Ембаево, являющийся лидером Тюменской области по производству кладочной сетки, арматурных каркасов и других металлических изделий, используемых в строительстве. Второй – Винзилинский завод керамических стеновых материалов, производящий лицевой и рядовой кирпич, а также другие строительные материалы.

Александр Моор заявил, что компенсация стоимости оплаченного лизинга оборудования – самая популярная из всех действующих в регионе мер финансовой поддержки бизнеса: «За последние 10 лет общая сумма выплаченных нами компенсаций за лизинговые платежи для промышленных предприятий составила порядка 2,5 миллиарда рублей, а для малого и среднего бизнеса – без малого 1 миллиард 700 миллионов рублей. С каждым годом количество желающих получить такую поддержку растет».

В индустриальном парке «Боровский» губернатор принял участие в открытии предприятия «Грин Лайф». Компания получила заем в размере 50 миллионов рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. Здесь планируют ежемесячно выпускать около 10 тонн сублимированных пищевых продуктов.

Александр Моор оценил и успешную работу молочного завода «Абсолют» в поселке Боровский. Предприятие обеспечивает молочной продукцией учреждения социальной сферы Тюмени и Тюменского района.

Глава региона отметил, что именно благодаря развитию экономики в Тюменском районе эффективно решаются социальные вопросы.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 17:37, просмотров: 182, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Студентка из Нижневартовска выстрелила себе в голову во время вечеринки 841
  2. Как Югра готовит тысячи технических специалистов в год и что такое программа «Профессионалитет» 788
  3. ​20-летний водитель погиб в ДТП под Сургутом 745
  4. Непатриотичный туризм 495
  5. В Сургуте сохраняется высокая заболеваемость энтеровирусом 398
  6. Пожилая сургутянка попала в больницу после двух дней самолечения 375
  7. Безопасность детей в школах Сургутского района усилилась 368
  8. Пожилой водитель из Нижневартовска неудачно выехал со двора и устроил ДТП 363
  9. Жители Ханты-Мансийского района чаще страдают от нападения бездомных животных 355
  10. «Качество рациона питания – важнейший аспект» 350
  1. ​Вперёд, в прошлое 1921
  2. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1693
  3. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1601
  4. ​В Тюменской области создадут образовательные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство» 1596
  5. На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело 1564
  6. Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости? 1463
  7. Скоро в школу! А готов ли ребенок? 1416
  8. «Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников 1411
  9. Что изменилось в ОГЭ-2024? 1372
  10. Убийце любовницы из Нижневартовска назначили судебно-психиатрическую экспертизу 1351
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13486
  2. Не в экстрасенсах дело 6439
  3. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5798
  4. Создавать колесо 4797
  5. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3664
  6. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3558
  7. ​Как платить налоги на дистанционке? 3556
  8. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3543
  9. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3499
  10. ​Жильё в деталях: на что кроме цены и площади обратить внимание, выбирая квартиру 3254

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика