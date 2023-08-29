В десяти ДШИ Тюменской области обновили материально-техническую базу

Детские школы искусств Тюмени, Ишима, Абатского, Голышмановского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Уватского и Ярковского муниципальных районов получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. Работа велась в рамках национального проекта «Культура» и выполнена раньше запланированных сроков.

«Таким образом, за три года благодаря нацпроекту обновлены все 28 школ искусств области. Федеральная поддержка позволила укрепить материально-техническую базу и создать условия для подготовки молодых талантов. Только в прошедшем 2022\23 учебном году более восьми тысяч учеников ДШИ приняли участие в конкурсах и фестивалях и завоевали 2524 всероссийских и 5029 международных наград», – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Напомним, развитие системы художественного образования стало одной из тем традиционной Августовской конференции.

«Несомненно, мы достигли больших результатов в развитии допобразования. Хочу поблагодарить каждого из педагогов за труд, сказать спасибо нашему Губернатору Александру Моору и Правительству Тюменской области за создание условий для взращивания талантов и укрепления материальной базы ДШИ. За три года все 28 школ искусств региона получили новые инструменты, необходимое оборудование и литературу», – отмечала по итогам конференции глава департамента культуры Елена Майер.