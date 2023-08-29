В Увате состоится VIII фестиваль парковой скульптуры «Чудотворцы»

В этом году в Уватском районе Тюменской области побывали около 20 тысяч туристов. Глава муниципалитета Вячеслав Елизаров рассказал, какие направления туризма востребованы среди путешествующих.

Так, часть туристов посещает северную территорию во время речного круиза по рекам Западной Сибири «От тайги до полярного круга». «У этого маршрута несколько остановок, включая Тобольск, Ханты-Мансийск и Салехард, одна из них в Увате, – рассказал Вячеслав Елизаров. – Судя по тому, сколько хороших слов путешественники оставляют в книге отзывов в нашем краеведческом музее, люди находят здесь для себя много интересного. Сильное впечатление производят залы «Золотой бабы» и «Ледниковый период», виды речных просторов с Кошелевской горы».

По словам главы Уватского района, большую группу туристов представляют автопутешественники из центральной России и автономных округов: «Предпочтения у всех разные, одним нужно в комфорте передохнуть перед поездкой, другим окунуться в мир огромных территорий необжитой тайги с уникальными уголками заповедных лесов. И для того, и для другого у нас есть все условия».

Много гостей ожидается в Увате 2-9 сентября, в то время, когда здесь будет проходить VIII фестиваль парковой скульптуры «Чудотворцы». Темой фестиваля в этом году станет «История в мифах и фактах».

Как рассказал Вячеслав Елизаров, мастера из Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Мышкина, Ульяновска и других регионов создадут деревянные скульптуры для 12 сельских поселений накануне 100-летия Уватского района. «Эскизы скульптур нарисовали художники местной Детской школы искусств, основываясь на исторических особенностях каждого сельского поселения», – отметил он.

Напомним, что развитие туризма – один из приоритетных направлений региональных властей. Ранее губернатор Александр Моор подчеркивал важность поддержки инициатив в муниципалитетах по развитию бизнеса в этой сфере.