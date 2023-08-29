16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,4717   EUR  103,2434  

Новости

Больше новостей
Вы экономите в продуктовых магазинах?
Комментировать
0
А вы купили бы «Москвич»?
Комментировать
0
Больше опросов

В России протестировали первый импортозамещенный самолет SJ-100

Импортозамещенный самолет совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

В России протестировали первый импортозамещенный самолет SJ-100
Фото: телеграм-канал «Минпромторг России»

В Комсомольске-на-Амуре прошли первые испытания импортозамещенного самолета «Суперджет». Продолжительность полета составила 54 минуты. Он проходил на высоте до 3 000 метров и скорости до 343км/час, рассказали в телеграм-канале «Минпромторг России».

«Первый полет Суперджета, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов – успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления Государственной корпорации «Ростех». Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», − отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:14, просмотров: 188, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:22
Можно было бы поаплодировать такому «успеху» нашего авиапрома. Но когда видишь сколько десятков миллиардов (нет не рублей), долларов потрачено в этот самолёт, то рука непроизвольно тянется… к чертежам нашего советского самолета ТУ-154М и его модификации ТУ-154М-100. Великолепней самолёт с высоким расположением трёх двигателей. Что заставило свернуть их производство в нашей стране? И главное, что мешает возродить их производство в Самаре сегодня? Вот сегодня Михаил Мишустин анонсировал выделение ещё 650 млр рублей на авиапром. И все идёт, как в бездонную бочку. То что ТУ-154М-100 потребляет много авиакеросина, так хрен с ним, зато пго надежность обеспечена выше чем при двух в Боинги. Он мог продолжать полет на двух двигателях или даже совершать посадку на одном. А прочность его корпуса доказана на практике. Но тем не менее эти суда списали раньше срока, несмотря на то что они не выработали и половину ресурса. Дураки! Их поманили лизингом на Боинги и Эйрбасы и они и купились. Сегодня летает всего 5 Туполевых 154М. Ну да ладно. Интересна судьба наших Ан-24, которые изготавливали с 1964-1979 годы и «наклёпами» которых -1300 штук. И оказывается, что ещё сто самолетов Ан-24 с двигателями АИ-24 продолжают эксплуатироваться в региональных авиакомпаниях страны. Более того, Росавиация решила продлить срок их эксплуатации с 50-лет до 60 путём ремонта двигателей на существующем заводе- Ростовском заводе №412. А вот собственник завода хочет свёрнуты ремонт двигателей Ан-24, хотя ежегодная потребность в ремонта не менее 60 двигателей. На этих примерах видно, что для покрытия внутренних потребностей страны в авиаперевозках необходимо возрождение производства надёжных отечественных ТУ-154М и сохранение парка Ан-24 и Ан-26 путём их ремонта в течение десяти лет. И все.
А пока Денис Мантуров «жуёт сопли» с импортозамещенными самолетами летать можно и на реанимированных «ламповых» советских самолетах Ту-154М. Впрочем, это мое личное мнение.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тобольске началось строительство нового завода 600
  2. ​В 2023 году услугами мобильных бригад воспользовались 6300 жителей Тюменской области 528
  3. ​Александр Моор посетил с рабочей поездкой Аромашевский район 497
  4. ​Ялуторовский район встретил 100-летие с хорошими показателями социально-экономического развития 445
  5. Автомобилисты Нижневартовска смогут парковаться на траве 390
  6. Депутаты РФ предложили выделять по 26 000 рублей семьям на подготовку детей к школе 333
  7. ​В Ханты-Мансийске «Водоканал» залил Иртыш грязными сточными водами 318
  8. На трассе «Югра» внедорожник вылетел в кювет 313
  9. Югорчан приглашают на онлайн-забег 301
  10. Югра, Москва и Тюменская область попали в топ регионов, где букет для учителя стоит дороже всего 255
  1. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2113
  2. ​Неизбежность 1989
  3. ​Вперёд, в прошлое 1813
  4. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1543
  5. ​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей 1474
  6. ​В Тюменской области создадут образовательные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство» 1419
  7. ​Отдых детей в Анапе проконтролирует правительство Югры 1413
  8. На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело 1385
  9. Сургут встречает день Государственного флага России 1378
  10. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1367
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13361
  2. Не в экстрасенсах дело 6364
  3. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5659
  4. Создавать колесо 4636
  5. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3559
  6. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3436
  7. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3419
  8. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3390
  9. ​Как платить налоги на дистанционке? 3390
  10. ​Жильё в деталях: на что кроме цены и площади обратить внимание, выбирая квартиру 3087

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика