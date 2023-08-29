В Госдуме предложили выделить деньги из бюджета семьям на подготовку детей к школе

Депутаты предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тысяч рублей на подготовку к школе для семей с детьми. Соответствующее обращение к главе кабмина было подготовлено в Госдуме, сообщает газета «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по просвещению.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — сказала первый зампред комитета Яна Лантратова.

Парламентарий напомнила слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что инфляция снизится только к следующему году. Лантратова отметила, что, пока цены растут, необходимо оказывать существенную поддержку семьям.

По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которая приводится в документе за подписью лидера фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, в июле этого года цены выросли практически на все вещи школьного набора.

Так, средний чек рюкзака составил почти 1,9 тысячи рублей, средняя цена школьной формы выросла на 20% – до 2,9 тысячи рублей, также на 3% подорожал дневник.