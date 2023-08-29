Водитель Mitsubishi пострадал в ДТП на трассе «Югра»

В результате утреннего ДТП виновник происшествия получил травмы на 214 км автодороги «Югра».

«На участке «Талинка – Советский» Октябрьского района 47-летний водитель Mitsubishi, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомобиля», – сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три человека.