Александр Моор посетил Ялуторовский район

Со столетием Ялуторовский район поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил, что муниципалитет подошел к своему юбилею c хорошими показателями социально-экономического развития.

«Сегодня в каждом ялуторовском селе можно увидеть изменения к лучшему, –отметил глава региона. – Строятся новые дома, за пять лет сдано в эксплуатацию свыше 46 тысяч квадратных метров жилья. В рамках программы по газификации населенных пунктов и догазификации в дома жителей района пришло голубое топливо».

Экономика района активно развивается. Стабильно работают промышленные предприятия. Ялуторовские аграрии в 2022 году собрали рекордный урожай – 50 тысяч тонн превысило валовое производство зерна. Значительно увеличилось поголовье крупного рогатого скота.

В селах и деревнях развивается социальная инфраструктура. В пяти населенных пунктах заменены ФАПы, в 2022 году в селе Заводопетровском открылась новая школа, в декабре планируется открытие Дома культуры в селе Петелино.

В ходе рабочей поездки в Ялуторовский район Александр Моор побывал в сквере Памяти и Воинской славы в селе Памятное, благоустройство которого было выполнено по его поручению. В селе Памятное губернатор посетил также новые спортивные объекты: площадку для сдачи норм ГТО и поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол.

Глава региона вручил четырем ялуторовчанам региональные награды за добросовестный труд. Он поблагодарил всех жителей Ялуторовского района: «Спасибо за то, что вы каждый день с любовью и душой работаете для развития родного края».