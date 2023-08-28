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​В Тобольске началось строительство нового завода

В Тобольске дан старт строительству нового завода СИБУРа

​В Тобольске началось строительство нового завода
Фото: admtyumen.ru

В Тобольске дан старт строительству завода по производству полипропилена, который станет частью действующего комплекса «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР.

В торжественной церемонии забивания первой сваи в основание нового завода участвовали министр энергетики России Николай Шульгинов, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

Завод позволит увеличить возможности Тобольской промышленной площадки СИБУРа по выпуску полипропилена в полтора раза. Здесь будут производить до полутора миллионов тонн полипропилена в год. Расширение мощности позволит повысить сырьевую защищенность и обеспечить перспективный спрос ключевых отраслей, которые являются потребителями полимеров. При этом уже имеющаяся инфраструктура «ЗапСибНефтехима» будет использована максимально.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что компания СИБУР обеспечивает технологический суверенитет нашей страны. «Благодаря нефтехимическому холдингу Россия впервые стала нетто-экспортером полипропилена и полиэтилена. И вклад Тобольской площадки в этот результат – внушительный, – заявил глава региона. – СИБУР – надежный партнер Тюменской области. Компания не раз доказывала, что умеет профессионально и в срок выполнять все взятые на себя обязательства. Уверен, реализация проекта ДГП-2 сделает наш регион еще более привлекательным для инвесторов. А это развитие экономики и дополнительные доходы бюджета, что в конечном счете должно сказаться на качестве жизни земляков».


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Сегодня в 20:30, просмотров: 159, комментариев: 0
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