На три популярных туристических направления подешевели путевки

Туры в Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы подешевели на 30%. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Романа Гареева.

По его словам, сейчас недельный отдых в четырехзвездочном отеле на Мальдивах, включая завтрак и перелет, будет стоить от 250 тысяч рублей. Слетать в ОАЭ в первые два месяца осени обойдется в 90 тысяч. А вот 11-дневное путешествие в Таиланд на двоих с отдыхом в трехзвездочной гостинице составит 109 тысяч.

При этом два популярных туристических направления подорожали. Рост стоимости путевок в Турцию и Египет связывают с увеличения цены на услуги и волатильности курса валют.