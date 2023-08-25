В Тюменской области продолжается развитие образовательной инфраструктуры

В техникумах и колледжах Тюменской области за последние годы открыты 72 мастерские, оснащенные современным оборудованием, а конкурс на обучение составляет шесть человек на место. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пленарном заседании регионального профессионально-общественного педагогического форума «Призвание 2023».

Глава региона в своем выступлении подробно остановился на важной роли системы образования в подготовке кадров для региональной экономики: «Тюменские техникумы, колледжи и вузы давно работают в прямом контакте с представителями реального производства. Наш стандарт – «кадры под ключ». В рейтингах, отражающих интеграцию профессионального образования в экономику, мы в числе лучших регионов страны».

1 сентября в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стартует образовательный кластер с участием медицинских колледжей и региональных медицинских центров в отрасли «Клиническая и профилактическая медицина».

Подобные кластеры будут созданы в следующем году в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство» на основе взаимодействия профильных образовательных организаций и ведущих отраслевых предприятий.

Александр Моор заявил, что развитие образовательной инфраструктуры в Тюменской области продолжается. Так, межуниверситетский кампус, который будет построен в Тюмени в рамках национального проекта «Наука и университеты», должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона.