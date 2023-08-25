Тюменские власти заключили сотрудничество с X5 Group

Правительство Тюменской области и компания X5 Group заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали губернатор Александр Моор и директор компании по взаимодействию с органами государственной власти Станислав Богданов, сообщают в информационном центре областного правительства.

В состав компании входят торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и дискаунтер «Чижик». Первые магазины X5 Group открылись в Тюменской области в 2008 году. Сейчас в регионе работают более 200 магазинов «Пятерочка», 12 супермаркетов «Перекресток» и 9 дискаунтеров «Чижик». Их деятельность обеспечивает один распределительный центр, работающий на Тюменскую область, Югру и Ямал.

«Компания X5 Group создает рабочие места для жителей региона и активно работает с местными товаропроизводителями, принимает участие в реализации проекта «Покупай тюменское». Думаю, от этого выигрывают все: и производители, и торговля, и потребители», – отметил Александр Моор.

Подписанное соглашение предусматривает совместную работу по привлечению локальных производителей, представителей малого и среднего предпринимательства в сферу потребительского рынка Тюменской области.

Станислав Богданов заверил: «Наша компания продолжит открывать новые магазины на территории региона, реализовывать благотворительные программы, взаимодействовать с местными производителями по вопросам присутствия их продукции на полках магазинов».

Со своей стороны правительство области будет поддерживать развитие розничной торговли, реализовывать меры государственной поддержки местных производителей и поставщиков для повышения эффективности их сотрудничества с торговыми сетями, стимулировать деловую активность в регионе, заявил Александр Моор.