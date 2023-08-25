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​Министр просвещения высоко оценил развитие системы образования в Тюменской области

Александр Моор пообещал продолжать строить школы и детсады в регионе

​Министр просвещения высоко оценил развитие системы образования в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов в прямом эфире обратился к участникам участникам пленарного заседания регионального августовского профессионально-общественного педагогического форума «Призвание 2023». Мероприятие провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сергей Кравцов высоко оценил усилия губернатора и правительства Тюменской области, направленные на развитие системы образования и воспитания подрастающего поколения.

Александр Моор в своем выступлении глава региона подробно остановился на важной роли системы образования в подготовке кадров для региональной экономики, подчеркнув, что в рейтингах, отражающих интеграцию профессионального образования в экономику, Тюменская область в числе лучших регионов страны.

Губернатор также отметил, что в регионе осознают значимость общеобразовательных учебных заведений, стараются создавать в них комфортные условия для обучения. «Мы продолжим программу строительства в городах и селах школ и детских садов, их капитального ремонта, оснащения современным оборудованием. Только в 2023 году ко Дню знаний мы откроем семь таких объектов».

Глава регионе пожелал участникам форума и всем тюменским педагогам вдохновения и успеха. Он выразил уверенность: «Мы справимся с новыми вызовами и сделаем все для достойного будущего наших детей».


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Сегодня в 17:57, просмотров: 151, комментариев: 0
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