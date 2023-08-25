Курорты Краснодарского края и Абхазии назвали самыми бюджетными направлениями в бархатный сезон

В бархатный сезон россиянам выгоднее всего выбрать для путешествия Абхазию и курорты юга страны. Про этом самым популярным по спросу зарубежным направлением в начале осени стала Турция. В общем объеме продаж на ее долю приходится более 40%, рассказали в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы-компаний «Слетать.ру».

«На текущий момент забронировать тур в Краснодарский край на неделю вдвоем в отель «пять звезд» на «все включено» с вылетом в середине сентября из Москвы возможно от 70 тысяч рублей. По тем же параметрам, но в «три звезды» на завтраках от 40 тысяч рублей и в Краснодарский край, и в Абхазию», – говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 25% больше жителей Югры, чем годом ранее.