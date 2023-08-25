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Туроператоры назвали самые выгодные направления для россиян в бархатный сезон

Курорты Краснодарского края и Абхазии назвали самыми бюджетными направлениями в бархатный сезон

Туроператоры назвали самые выгодные направления для россиян в бархатный сезон
Фото: ru.freepik.com

В бархатный сезон россиянам выгоднее всего выбрать для путешествия Абхазию и курорты юга страны. Про этом самым популярным по спросу зарубежным направлением в начале осени стала Турция. В общем объеме продаж на ее долю приходится более 40%, рассказали в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы-компаний «Слетать.ру».

«На текущий момент забронировать тур в Краснодарский край на неделю вдвоем в отель «пять звезд» на «все включено» с вылетом в середине сентября из Москвы возможно от 70 тысяч рублей. По тем же параметрам, но в «три звезды» на завтраках от 40 тысяч рублей и в Краснодарский край, и в Абхазию», – говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее стало известно, что этим летом на курортах Черноморского побережья побывало на 25% больше жителей Югры, чем годом ранее.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 98, комментариев: 0
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