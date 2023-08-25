В сентябре компания из Санкт-Петербурга приступит к разбору дома №6а на улице Мира в Нижневартовске

В сентябре компания «СносСтройИнвест» из Санкт-Петербурга приступит к разбору дома №6а на улице Мира в Нижневартовске. Подрядчик ждет, когда в город доставят необходимую технику. На время работ площадка будет огорожена и поставлена под круглосуточную охрану.

«Представители подрядной организации обращают внимание, что перед началом мероприятий на территории рядом с домами будут созданы все необходимые условия для безопасного проведения работ. В настоящее время проводятся работы по обустройству строительной площадки. До работы техники специалистам необходимо снять окна, демонтировать облицовку здания. Весь комплекс работ планируется завершить до конца ноября этого года», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, 4 декабря 2022 года в доме №6а взорвался газовый баллон, погибли десять человек. Здание признано аварийным.