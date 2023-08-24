В Музейном комплексе Словцова открыта экспозиция «Шедевры художественной коллекции»

К 79-летию Тюменской области приурочили открытие постоянной экспозиции «Шедевры художественной коллекции» в Музейном комплексе им. Словцова. На выставке представлены работы Владимира Боровиковского, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Константина Коровина, Василия Кандинского и выдающихся региональных художников.

Организаторы отмечают важную роль современного музейного оборудования, экспозиционного дизайна, профессионального света и аудиосопровождения. Все это в совокупности позволяет зрителю лучше проникнуться работами великих живописцев, и даже почувствовать себя путешественником во времени.

Новая экспозиция не только демонстрирует значимые экспонаты коллекции изобразительного искусства Тюменского музейно-просветительского объединения, она создает целостное представление об эволюции искусства, подчеркивает роль региональных мастеров.

При поддержке программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» специально для выставки были изготовлены пять тактильных копий картин. Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила важность того, что благодаря тактильным копиям незрячие и слабовидящие посетители получили возможность ознакомится с шедеврами.

Елена Майер пригласила жителей и гостей города проникнуться красотой и глубиной произведений великих мастеров: «Экспозиция – настоящая сокровищница истории и красоты! Даёт возможность встретиться с произведениями искусства различных эпох, стилей и направлений».