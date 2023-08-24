Для бизнесменов Тюменской области организуют бизнес-миссию в Азербайджан

27-29 сентября состоится поездка тюменских предпринимателей в Республику Азербайджан. Бизнес-миссию организует Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Как сообщают в региональном Инвестиционном агентстве, в делегации могут участвовать предприниматели, зарегистрированные на территории области и состоящие в Едином реестре субъектов среднего и малого предпринимательства.

Организаторы рассказали, что в рамках бизнес-миссии для участников гарантирован трансфер на территории страны, предоставляется помощь в поиске иностранных потенциальных покупателей, оказывается содействие в организации деловых переговоров, осуществляется техническое и лингвистическое сопровождение переговорного процесса. Сами предприниматели несут расходы по перелету, проживанию и питанию.

Напомним, что в январе этого года тюменская бизнес-делегация уже посещала Республику Азербайджан. Участники бизнес-миссии региона представили высокотехнологичные разработки членов Нефтегазового кластера. Особое внимание уделили компаниям кластера, которые занимаются производством нефтехимии, буровых и тампонажных растворов и систем телеметрии. Также были отмечены возможности тюменских предпринимателей в пищевой, строительной и ИТ отраслях.

Во время деловой поездки была заложена новая модель взаимодействия Тюменской области с Азербайджаном, ориентированная, в первую очередь, на потребности местных партнеров, индивидуальный подход и готовность к различным форматам сотрудничества.