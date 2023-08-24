В Тюменской области повышают эффективность органов власти

В Тюменской области при участии госкорпорации «Росатом» реализуется проект «Эффективный регион», очередной этап которого стартовал в августе этого года. Его суть в повышении эффективности и оптимизации работы органов государственного и муниципального управления с целью сделать процесс оказания услуг жителям Тюменской области быстрее и качественней.

Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев рассказал, что на сегодняшний день в Тюменской области к участию в проекте вовлечены уже более 40 учреждений, от областных департаментов и федеральных учреждений до городских школ.

Замгубернатора назвал этот проект преемником нацпроекта «Производительность труда», связанного с бережливым производством. В нем задействованы десятки тюменских предприятий, которые на практике показали, как при изменении производственных процессов можно достичь гораздо большей эффективности.

«Похожие принципы необходимо внедрять и в управление соцучреждениями. Ведь бережливое управление – это прежде всего отказ от всего закостенелого, не способного к изменению. Только при выполнении этих условий можно рассчитывать на нужный результат», – подчеркнул Андрей Пантелеев.