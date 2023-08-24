ВЦИОМ: собрать ребенка в школу обойдется в 43 тысячи рублей российским родителям

Сборы ребенка в школу, согласно опросам ВЦИОМ, обходятся в 43 тысячи рублей. Самая значительная статья расходов – школьная форма, спортивная одежда и обувь – это 20,4 тысячи.

Расходы на сбор ребенка в школу в этом году выросли на 30%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, родителям придется потратить на одного школьника в среднем 43 тысячи рублей. При этом затраты предстоят каждому второму россиянину: дети и внуки школьного возраста есть у 49% граждан страны.

Напоминаем, что siapress.ru уже выпустил обзор о сборе ребенка в школу. В Сургуте у родителей на это уходит около 40 000 рублей.