Александр Моор провел рабочую встречу с новым главой СвЖД

Железнодорожная инфраструктура в Тюменской области активно развивается, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, осмотрев вместе с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым новые объекты.

Глава региона побывал в реконструированном цехе текущего ремонта грузовых тепловозов локомотивного депо «Войновка», который был недавно введен в эксплуатацию. Иван Колесников сообщил губернатору, что потребность в создании современной ремонтной базы возникла в связи с перспективой существенного увеличения объемов грузоперевозок на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево.

Техническое перевооружение локомотивного депо на станции Войновка реализуется в рамках инвестиционной программы. Реконструкция цеха текущего ремонта грузовых тепловозов является ключевым этапом. Весной 2021 года в рамках инвестпроекта был реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов. В 2024 году откроется электромашинный цех, предназначенный для ремонта тяговых электродвигателей, генераторов, вспомогательных машин и другого оборудования. Завершение всех работ планируется в 2025 году.

Губернатор оценил современный электропоезд, сделанный в России с применением самых современных технологий. Несколько таких комфортабельных составов скоро будут курсировать в Тюменской области.

Александр Моор побывал также в обновленных учебных классах Тюменской детской железной дороги, где 520 учеников из 30 школ приобщались к профессии прошлом году.

«Тюменская детская железная дорога – важный проект по профессиональной ориентации школьников. О его успехе красноречиво свидетельствует тот факт, что в прошлом году более 60 процентов юных железнодорожников после получения среднего образования поступили в профильные учебные заведения», – отметил глава региона.